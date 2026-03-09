きょう午前、茨城県日立市の常磐自動車道下りの日立トンネル内で大型トラック同士の事故があり、1人が死亡しました。警察と消防によりますと、きょう午前5時45分ごろ、日立市の常磐自動車道下りの日立トンネル内で、走行中の大型トラックと前にいた大型トラックが衝突し、後ろの大型トラックを運転していた福島県いわき市の鈴木貴文さん（43）が病院へ搬送されましたが、死亡しました。衝突された大型トラックの運転手にけがはあり