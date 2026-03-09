ロッテの木村優人投手が10日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発する。今春はオープン戦2試合を含め対外試合3試合に登板。計9回を投げ2失点。開幕ローテーション入りも期待される高卒3年目の右腕は4度目のマウンドへ向け、「体の状態は自分的にも好調なので、あとはマウンド上で発揮させるだけだと考えています。明日のテーマは積極的に攻めていき、自分が優位なカウントで攻められるように投げたいです。ゼロで帰っ