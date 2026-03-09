俳優岡田准一（45）が9日、都内で、アウトドアブランド、マムートの「DO IT ANYWAY．キャンペーン開催記念イベント」に出席した。好きな道を生きるという意味のキャンペーン名に、マムートアンバサダーを務める岡田は「好きな道を生きるというのが、今、大事だなと思っている。枠を広げながら好きに生きていた結果、今いろんなことにやらせていただいたり、肩書がどんどん増えていったりしている。好きな道を作ることをやってきた