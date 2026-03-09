魚類学者でタレントのさかなクン（50）が、8日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。母親の手紙に号泣した。MCの山崎育三郎（40）から「お母さまからお手紙をいただいているんですよ」と伝えられると、さかなクンは「えぇ、お手紙？ありがとうギョざいます」と驚いた様子。山崎が代読した。「いつも夢のような出来事があって、驚いたり楽しませてくれて、とてもうれしく感謝しています」。そして、小