【第47話】 3月9日 公開 □第47話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月9日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第47話「荒事」をヤンマガWebにて公開した。 第47話では、ルーズリエの領主、ララがカズヤたちを襲撃。ララの目的はセレスではなく、カズヤの抹殺だった。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ