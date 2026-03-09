フリーは後場強含んだ。同社は会計ソフト「ｆｒｅｅｅ会計」などバックオフィス業務を効率化するＳａａＳサービスを開発・提供している。きょうから、医療法人の会計基準に対応した会計パッケージ「ｆｒｅｅｅｆｏｒ医療」の提供を始めたと発表しており、好感した買いが入っている。 新パッケージでは病院・診療所・介護施設といった形態の異なる複数拠点の会計処理を単独のプラットフォӦ