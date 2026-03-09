ＡＳＪが後場下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面もあった。午後２時ごろに、２６年３月期の期末一括配当予想を２円から３円に増額修正したことが好感されている。２月６日に、東証スタンダード市場への市場区分の変更と名証メイン市場への新規上場をはたしたことで、１円の上場記念配当を実施する。 出所：MINKABU PRESS