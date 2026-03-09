ラス・パルマスのFW宮代大聖が8日、ラ・リーガ2部第29節のセウタ戦で加入後初ゴールを含む2得点を決めて4-0の勝利に貢献した。宮代は昨季のJ1で11ゴールを決め、7月にはEAFF E-1サッカー選手権で日本代表デビューを飾った。今年1月よりヴィッセル神戸からの期限付き移籍で欧州挑戦をスタートさせている。4試合連続の先発出場となったセウタ戦では右ウイングに入ってプレー。1点リードの後半10分、MFセルヒオ・ビエラがスルー