ミライアル [東証Ｓ] が3月9日後場(14:30)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比58.2％減の6.3億円に大きく落ち込み、従来予想の7億円を下回って着地。3期連続減益となった。なお、27年1月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比72.3％減の1.1億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.6％→2.8