俳優の竹内涼真（32）が9日、都内で5年ぶりの主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」の制作発表記者会見に登場。教会の礼拝堂で熱唱した。ゴスペル調のソウルフルな音楽が、物語を鮮やかに彩る作品で、竹内は5年ぶりのミュージカルで詐欺師役という新たな役どころに挑む。会見では3曲歌唱した後にトークを展開。「今日は僕らの作品の温度感というか、熱量が皆さんに伝わればいいかなと、そんな気持ちで臨みました。いいチームワー