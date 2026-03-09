今、大ブームの「リカバリーウェア」。着るだけで血行を促進し、疲労回復を目的にしたウェアで、2026年はさらにさまざまなブランドやアイテムが新しく登場する予感だ。2025年にリカバリーウェアのトレンドを牽引したブランドの一つが、MTGの新ブランド「ReD(レッド)」。2025年7月にローンチし、わずか5カ月でシリーズ累計出荷数100万枚を達成するほど人気を博した。なぜReDはこんなにも短期間で大ヒットしたのか、その理由をReD VI