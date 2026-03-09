Nwithは3月5日、「更年期と生活・仕事への影響」に関する調査結果を発表した。調査は2月、40〜55歳女性460 名を対象にインターネットで行われた。更年期と思われる体調変化や不調を感じていますか?調査によると、更年期と思われる体調変化や不調を「強く感じている・ やや感じている」と回答した女性は59.1%。誰かに相談しているかと聞くと、62.8%が誰にも相談できていないことが明らかに。「医療機関に相談している」人はわずか9.