俳優の竹内涼真が９日、東京・キリスト品川教会礼拝堂で主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」（ジェニファー・タン演出、４月４〜２４日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ）の製作発表に出席し、劇中の楽曲を生披露した。１９９２年公開のスティーヴ・マーティン主演映画「奇跡を呼ぶ男」をもとにミュージカル化。２０１０年に米ニューヨークのブロードウェーで上演され、ゴスペル調のソウルフルな音楽が物語を彩る。５年ぶりの