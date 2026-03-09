落語家・林家正蔵が９日、東京・上野の現龍院墓苑前で行われた東京大空襲の犠牲者への鎮魂を祈る「時忘れじの集い」に出席し、平和への願いを訴えた。「時忘れじの集い」１９４５年の東京大空襲で両親を含む家族６人を亡くし、戦争孤児として育ち、昨年１２月に亡くなった母でエッセイスト・海老名香葉子さん（享年９２）がライフワークとしていたもの。海老名さんの長男・正蔵は、同会を「母の魂全て。受け継いだ魂全て」と表