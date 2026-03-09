元AKB48のメンバーでタレントの板野友美さんが2026年3月8日にXで新車を公開。レンジローバー・イヴォークとともに撮影した自身の近影も披露した。「車内はもちろん土禁」板野さんは8日に「新車イヴォーク」とつづり、光沢のある漆黒のイヴォークに寄り添うように立っている自身の写真を公開した。板野さんは、「車内はもちろん土禁。車に乗ると汚れるのが気になって落ち着かない。掃除機とコロコロと水拭き、乾拭き用掃除用具完備