◇大相撲春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）幕下の天空海（立浪）が白星発進した。同・佐田ノ輝（境川）に対して鋭い出足からの立ち合い。相手の引きに乗じて前に出て、押し出した。「いい形。狙い通りだった」と笑顔。先場所は同２２枚目で２勝５敗。今場所は３９枚目まで落としたが「優勝を目指して頑張りたい」と意気込んだ。場所前は以前から痛めていた膝の治療が順調に進んだ。「４週間で２０万円かかりました