俳優の岡田准一が９日、都内でアウトドアブランド「マムート」の「ＤＯＩＴＡＮＹＷＡＹ．」キャンペーン開催記念イベントに出席した。同ブランドのアンバサダーを務めている岡田は、最新プロダクトを着用し「裸で布団に入って包まれた優しさがある」とべた褒め。「好きな道を生きる」というシーズンスローガンについて「『好き勝手』ではない、好きな道を生きるのは大事。枠を広げながら好きに生きてきた結果、肩書きがど