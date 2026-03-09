台湾に敗戦で崖っぷち…判断ミスの野手、被弾投手に批判集中ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが8日、東京ドームで行われ、韓国が延長10回タイブレークの末に台湾に4-5で惜敗。米国で行われる準々決勝進出へ厳しい状況に置かれた。攻守に精彩を欠いた韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手やデーン・ダニング投手に、韓国のメディアが「こんなはずじゃなかった」と厳しい声を上げている。