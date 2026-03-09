◆大相撲▽春場所２日目（９日、エディオンアリーナ大阪）東京・足立新田高出身で、三段目最下位格付け出しの甲斐田（春日野）が、東序二段筆頭・琴太豊（佐渡ケ嶽）を寄り切って、白星デビューを飾った。「だいぶ緊張していた。慣れていけば自分の良さも出てくると思う。まずは慣れることが大事」と振り返った。昨年の国民スポーツ大会・少年男子の部で準優勝し、三段目最下位格付け出し資格を取得した。プロとしての第一歩