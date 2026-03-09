シント＝トロイデン松澤海斗がセルクル・ブルージュ戦で決勝ゴールベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は現地時間3月8日、リーグ戦でセルクル・ブルージュと対戦し2-1で勝利した。途中出場のFW松澤海斗が劇的な決勝ゴールを奪い、ファンからは「素晴らしすぎる！」「熱い」と反響を呼んでいる。1-1の同点で迎えた後半41分、左サイドでボールを受けた松澤はMF伊藤涼太郎へパスを預けると、そのままゴール前へスプリントを