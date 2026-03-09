ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、メンバーのダニエル側とミン・ヒジン前代表を相手取り提起した、430億ウォン（約45億円）規模の損害賠償請求訴訟が26日に始まる。8日、法曹界によると、ソウル中央地裁民事合議31部〔南仁洙（ナム・インス）部長判事〕は26日午前10時、ADORがダニエル側とミン前代表を相手に起こした損害賠償訴訟の第1回弁論準備期日を開く。民事合議31部は、先月ミン前