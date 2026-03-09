フジテレビは9日、同局内で『FUJI FUTURE UPDATE コンテンツラインナップ発表会2026春』を開催。4月期の番組改編でお笑いコンビ・かまいたちの冠番組がスタートすることを発表した。【写真】フジテレビ4月期の新たな番組【一覧】番組名は『かまいたちの瞬間回答!〜60秒でお悩み解決〜』（毎週金曜後9：00）。本番組は、LINE ヤフー株式会社が運営する「Yahoo!知恵袋」とのコラボレーションにより、「Yahoo!知恵袋」のサービ