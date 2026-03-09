2026WBC・1次ラウンドプールBは、優勝候補アメリカ、メキシコ、イタリアの3チームが無敗で三つどもえの戦いを繰り広げています。日本時間9日までに、アーロン・ジャッジ選手やカイル・シュワバー選手などMLB屈指の打者が集まる打線が好調のアメリカは、初戦のブラジル戦(15-5)、2戦目のイギリス戦(9-1)といずれも圧勝しています。イタリアも初戦のブラジル戦は3HR含む12安打で(8-0)と圧倒し、9日に行われたイギリス戦でも2HRを含む