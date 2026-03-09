23年10月から建設を進めていたニップン知多工場がこのほど、稼働を開始した。ニップンが培ってきた技術力に最新の自動化技術などを組み合わせることで高い生産性を実現。知多工場の稼働により、同社の製粉事業での臨海工場比率は83％から95％に向上した。同工場では業務用小麦粉を生産。2ラインで1日当たり600tの小麦を挽砕する。製品サイロには小麦粉を約5000t収容。敷地面積は3万5820?で、総工費は約255億円を投じた。同社