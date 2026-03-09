にんべんは2026年春の家庭用新商品を3月1日から発売した。涼味向け個食めんつゆシリーズから鰹節だしと和の伝統食品を掛け合わせた「黒酢玉ねぎめんつゆ」と「梅しそかつおめんつゆ」を投入。「塩分ひかえめ白だしゴールド500㎖」と「だし浅漬けの素300㎖」を同日からリニューアル発売している。「黒酢玉ねぎめんつゆ」と「梅しそかつおめんつゆ」は、25年3月発売の「柚子こしょうめんつゆ」と「一味唐辛子めんつ