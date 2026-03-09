ひかり味噌は2026年春夏新商品を3月1日から発売した。みそで「CRAFT MISO とろみ」と「だし香る味噌」を投入。即席みそ汁で「たんぱく質10gおみそ汁 カップ」と「即席生みそ汁」シリーズ4品を、春雨スープで「選べるスープ春雨 オルニチン入り 10食」を提案する。「CRAFT MISO」は新しいみそスタイルを創造するブランド。同ブランドから発酵技術により、いつものみそを「とろり」とやわらかい液状に仕込んだボトルみそ「とろみ