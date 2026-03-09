桑田佳祐が、3月11日19時より放送のラジオ特番『Date fm Pass On The Message ～桑田佳祐スペシャル～』（Date FM）に出演する。 （関連：桑田佳祐、70歳の節目も新しい音楽への燃料にソロ／バンドで止まらないパワフルな歩み） 同番組は、東日本大震災から15年となる2026年3月11日に特別に編成された、宮城県のFMラジオ局 Date FMの番組。桑田は、震災直後の2011年4月にチーム・アミューズ!!とし