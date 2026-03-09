スターラックス航空は、札幌/千歳〜台北/桃園線の機材を、エアバスA350-900型機に変更する。現在はエアバスA330-900型機で1日1往復を運航している。6月1日から8月24日までの期間は、エアバスA350-900型機で運航する。エアバスA350-900型機は、ファーストクラス4席、ビジネスクラス26席、プレミアムエコノミークラス36席、エコノミークラス240席の306席を配置している。ビジネスクラスはスライドドア付き個室シートとなる。同路線で