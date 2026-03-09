ソフトバンクは、災害時における通信ネットワーク復旧に向けた取り組みを紹介する動画「1分1秒でも早く、つなぐ｡」を公開した。東日本大震災から15年の節目に合わせ、通信事業者の災害対策を振り返る内容となる。 動画では、通信ネットワークの復旧に取り組む社員の「1分1秒でも早く、つなぐ｡」という思いを軸に、復旧機材の拡充と強化、人工知能や衛星通信などの技術を活用した取り組みを紹介する。