サンコーは、「充電」「振動」「首掛け」の3つの機能を1本のケーブルにまとめた製品「震える吊るせる充電できる『3in1 スマホショルダーケーブル』」を発売した。価格は3280円。 同製品は、e-Markerチップを搭載し、最大100Wに対応する充電ケーブルとして利用できる。 そのほか、充電中に首回りを刺激する振動ユニットも搭載され、仕事中や移動中に使えるリフレッシュ機能を備える