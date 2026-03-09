サッカーの明治安田J2・J3百年構想リーグ。ツエーゲン金沢は8日、格上J2の徳島ヴォルティスと対戦しました。前節に続き、ホームで勝利を掴みたいツエーゲン。前半32分、右サイドからの西谷のパスに反応したのは加藤でしたが、ポストに嫌われ、パトリックが狙うもミートしませんでした。試合が動いたのは前半42分、徳島に守備を崩され、最後は頭で押し込まれます。後半に入っても徳島の勢いは止まらず、一挙3点を次々に奪われ、結果