ナカバヤシは、幅を調整できる「キャパティ アジャストスタンド」を3月中旬から順次発売する。「キャパティ アジャストスタンド」は2枚のスライド板を調整して、収納物をピタッと立てられる仕切りスタンド。ストッパーを持ち上げてスライドすることで、収納幅は約25〜85mmの間で調整できる。本体が130mmと細身なので、机上や棚のちょっとした隙間に置いてお気に入りの本やタブレットなどをスタンドさせることができる。なお、スラ