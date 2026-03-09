ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は9日、『セサミストリート・ファン・ワールド』の運営を今年5月10日をもって終了すると発表した。これに伴い、3月20日から特別イベント『フォーエバー・フレンズ 〜ずっと友だち〜』を3月20日から開催する。【写真】思い出をセサミストリートの仲間たちに届ける「みんなの宝物ボード」『セサミストリート・ファン・ワールド』は、2012年3月16日のオープン以来、小さな