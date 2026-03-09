「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」明治は、子どものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を栄養で応援する「明治ミラフル」ブランドから、「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」を、3月9日に発売する。特長は、現行品から砂糖を25％オフ（「明治ミラフル 粉末飲料 ストロベリー風味」比25％オフしている）、食物繊維（砂糖の一部を食物繊維に置き換えた）を加えたすっきりした「ヨーグルト風味」の粉末飲料。牛乳に溶かし