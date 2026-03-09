Flying Tiger Copenhagen（運営、Zebra Japan）（以降、フライングタイガー）は、シーズンを楽しむインスピレーションを提供する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストア。今回は、3月に登場する新商品168種の中から、全店で3月13日に発売する「ピクニックセット」を紹介。レトロなバスケットに、2人分のプレート、コップ、カトラリーがセットになった、ピクニックやお花見で活躍する、この季節にぴったりなアイテムとな