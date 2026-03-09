俳優の岡田准一が9日、都内で行われた『マムート2026年春夏コレクション・新キャンペーン発表会』に登壇した。【写真】凄い！豪雨実験を体験する岡田准一らこの日は製品機能を実証するデモンストレーションとして、赤岳鉱泉・行者小屋の当主・柳澤太貴氏（※柳＝木へんに夘）が登壇し、山岳環境を再現する降雨実験や、新シーズンのテーマ「DO IT ANYWAY. -好きな道を生きる。」をもとに芸人／DJ・やついいちろう、マムートアス