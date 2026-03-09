2.5次元アイドルグループ「すとぷり」主演の映画「劇場版すとぷり はじまりの物語 〜Strawberry School Festival!!!〜」と、メンバーのジェルが製作総指揮を務めた「劇場版遠井さんは青春したい！『バカとスマホとロマンスと』」のアニメ映画2作品が、SVOD（見放題配信）で配信することが９日、決定した。今月20日から、DMM TV、dアニメストア、FOD、Hulu、U-NEXTなど、各動画配信プラットフォームで順次配信がスタートする。2