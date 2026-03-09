2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のばぁうが7日に誕生日を迎えて、新曲「花焔」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開した。また、同日からSTPR ONLINE STOREでバースデーグッズの受注販売もスタートした。新曲「花焔」は、執着と愛が溶け合う狂気的な純愛を描いたバラード。「灰になるまで」と願ういびつな独占欲と、来世まで乞う究極の献身を、ばぁうならではの美しくも危うい歌声で歌い上げ