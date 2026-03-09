元フィギュアスケート日本代表の高橋成美が、タレントとして活動するなかで抱えている葛藤を吐露。「スケートで固められた自分で中身がない」「どこの現場に行っても台本に『スケートに例えて』と書いてある」と本音を語ると、千鳥・大悟は「それは武器や」と優しく助言。その言葉に高橋は思わず涙をこぼした。『チャンスの時間』場面カット(C)AbemaTV,Inc○高橋成美が葛藤や自信のなさを吐露8日に配信されたABEMAのバラエティ番