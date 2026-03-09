イオンフードスタイル(旧マックスバリュ関東)は7日、新ブランドの1号店「フードスタイル三田店」(東京都港区)をオープンした。「ダイエー」や「ピーコック」といった既存店の業態転換の一環で、元々あった「ピーコックストア」を大幅に改装し、ファミリー層向けに、惣菜や冷凍食品といった即食性の高い商品を充実させた。産地にこだわった生鮮品もそろえる。店舗改装によって、売上は約21億円を目指す。新店舗は、2007年から営業し