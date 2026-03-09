ブルボンは3月3日、「ブルボン プチシリーズ」の発売30周年を記念した「ブルボン プチシリーズ 30周年プロジェクト」を開始した。1年を通して多様な企画を展開する予定だ。第1弾として同日から、新テレビCMの全国放映や新商品2品の販売を開始した。また、オリジナルの「Yogibo」やデジタルポイントがもらえる抽選キャンペーンも展開。さらに今後は、人気イラストレーターとタイアップした屋外広告を順次掲出する予定だ。1996年発売