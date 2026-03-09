俳優の佐藤健が９日、都内で行われた日本コカ・コーラの緑茶ブランド「綾鷹ＨＩＴＯＩＫＩＳＴＵＤＩＯ」ＰＲイベントに登場した。１６日放送開始の「綾鷹」の新ＣＭ「ひとくち、ひといき。自分のリズムでいこう。」に出演する。ＣＭは佐藤がラジオのパーソナリティーとして、リスナーの悩む様子に優しく寄り添うような内容。この日のステージもラジオのスタジオ風のセットで、２０、３０代から寄せられた悩みに答えた。