◆第４回高崎市長杯中学硬式野球大会▽１回戦前橋桜ボーイズ１９−０前橋中央ボーイズ＝４回コールド＝（３月１日、上毛新聞敷島球場）今季から選手たちの出場機会を増やすため、敗者復活トーナメントを新設した形で開幕。前橋桜ボーイズは河野粋（すい、３年）の１イニング「ランニング本塁打２本」などで快勝。前橋とともに白星発進した。１回戦敗退チームも最大４試合を行い、敗者復活から優勝を狙うことも可能となった