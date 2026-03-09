ソフトバンク・上茶谷大河投手が９日、“猫フォーク”で巨人打線斬りを狙う。この日は、みずほペイペイドームで投手練習。１０日の巨人戦（宇部）に向けて、午前中に体を動かした。巨人戦は中継ぎで登板予定の上茶谷は「空振りとれる球がないんで、ちょっと上沢さんにフォーク教えてもらって特訓中。いいフォークを投げられればなと思ってます」と、改良している新球を試すつもりだ。そのフォーク。元々投げている球種ではあ