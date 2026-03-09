◆第２１回大田区長杯▽決勝江戸川南ボーイズ５―４志村ボーイズ（３月１日、大田スタジアム）第５６回春季全国大会（今月２６〜３１日・大田スタジアムほか）東京都東支部予選を兼ね決勝を行い、江戸川南ボーイズが５―４で志村ボーイズを下し優勝。６年ぶり２度目の全国大会出場を決めた。猛反撃を受けた最終回を５番手の新里虎大朗（２年）が２者連続三振でしのいだ。試合後に全国大会の抽選が行われ、１回戦で東海中央ボ