フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を飾った島田麻央（17＝木下グループ）が9日、関西空港着の航空機で帰国した。エストニアで行われた世界ジュニアでは、SP後の発熱がありながらもフリーを滑りきって優勝。演技後のキス＆クライでは涙を流して喜んだ。「SPの後の夜から“おかしいな”と思っていて、間が空いた次の日はベッドから起き上がれないくらいだったんですけど…。本番の日は朝の練習に何とか行