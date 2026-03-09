8日、科学分野などでの女性活躍を推進するための体験型イベントが都内で行われ、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしことまひるがサポーターとして登場した。【映像】仲良く一緒にシェイクする、よしこと子どもたちイベントでは、ガンバレルーヤの2人が会場に集まった子どもたちと一緒に、生クリームを振ってバターを作る体験に挑戦した。バターを作るには、生クリームに"衝撃"を与えることがポイントだという。東京都市大学・