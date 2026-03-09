8日に行われたWBC１次ラウンドＣ組では、台湾と韓国がタイブレークの死闘を演じた。【映像】骨折で分厚い手袋をつけるチェン・ジェシェン選手同点で迎えた延長10回。ノーアウト二塁から始まるタイブレークで、二塁走者として送られたのは、5日のオーストラリア戦で左手人差し指を骨折したキャプテンのチェン・ジェシェン選手だった。左手に分厚い手袋をつけ、送りバントで三塁に気迫のヘッドスライディング。その後、スクイ