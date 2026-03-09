公益財団法人スプリックス教育財団（東京都渋谷区）は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。それによると、日本の保護者は「身近な幸せ」を子どもに期待する傾向が強い一方で、 海外の保護者は「将来の社会的な役割」を子どもに期待する傾向が明らかになりました。【調査結果を見る】子どもに将来どのような人になってほしいと思いま