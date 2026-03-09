ついに公道デビュー！ 同時に披露したカスタムカーの姿も！2026年3月5日・6日に日本自動車大学校（NATS）成田校のカスタマイズ科を率いる深沢知義学科長が、自身のX（旧Twitter）を更新し、2026年1月の「東京オートサロン2026」で初披露した「ヴェルファイアセダン」が公道デビューしたことを発信しました。投稿では、テストランの道中で撮影された写真や実際の道路を走行する動画を公開しています。【画像】超カッコイイ！ こ